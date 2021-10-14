Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов проиграли свои матчи четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США) и последними из россиян покинули соревнования.

Победитель US Open 2021 года Даниил Медведев уступил Григору Димитрову. Болгарский спортсмен в трех сетах переиграл россиянина – 4:6, 6:4, 6:3. Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач.

В матче 1/8 финала Карен Хачанов уступил грузину Николозу Басилашвили со счетом 4:6, 6:7 (6:8). В следующем круге Басилашвили встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее выступление в Индиан-Уэллсе завершили Андрей Рублев, Аслан Карацев. Женский одиночный турнир покинули Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Анна Калинская.