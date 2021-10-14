Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на решение российской лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) не участвовать в олимпийском отборе.

«У меня был некий шок после того, как Настя сказала, что не будет бороться за попадание в команду, так как решила посвятить себя воспитанию дочери. Я думаю, что шок был не только у меня, но и у родителей, тренера. Но насильно мы не можем заставить человека», – приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, Анастасия Кулешова заявляла, что не будет претендовать на олимпийскую путевку в 2022 году. Лыжница возобновила карьеру после рождения ребенка в начале сезона 2020/21, однако зимой вынуждена была прервать выступления из-за травмы.

Спортсменка выиграла бронзу Игр в Пхёнчхане вместе Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. Год спустя они стали третьими на чемпионате мира в Австрии.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по лыжным гонкам стартуют 5 февраля с женского скиатлона.