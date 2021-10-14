Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев объяснил поражение болгарину Григору Димитрову в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе. По ходу встречи победитель US Open 2021 года вел – 6:4, 4:1.

«Дело не в том, что я начал постоянно ошибаться и играть плохо. Я продолжал сохранять свой уровень, если можно так сказать. Во многих матчах этого бы хватило для победы. Здесь очень медленные корты, почти как грунтовые, а они мне не нравятся», – приводит слова Медведева New York Times.

Матч 1/8 финала завершился со счетом 6:4, 4:6, 3:6 в пользу болгарского теннисиста. В следующем круге он встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее стало известно, что россиян не осталось на турнире в Индиан-Уэллсе.