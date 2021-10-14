В Пекине сегодня, 14 октября, состоится короткая программа женщин в рамках турнира Asian Open Trophy.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно будет увидеть по ссылке здесь. Фигуристки выйдут на лед в 11:20 по московскому времени.

В короткой программе появится чемпионка мира в команде японка Маи Михара и ее соотечественница и двукратный призер этих же соревнований Каори Сакамото.

В январе 2021 года турнир Asian Open получил статус тестовых соревнований Олимпийских игр 2022 года.

Ранее стало известно, что японская фигуристка Рика Кихира пропустит старт в Китае.