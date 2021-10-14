Форвард Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Информация появилась в телеграм-канале «Мутко против».

Источник сообщил, что Ковальчук уже назначен на пост менеджера команды. Он будет помогать главному тренеру Алексею Жамнову с подбором хоккеистов.

Ранее появилась информация о том, что помощниками Жамнова на ОИ-2022 назначены Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

Официально состав тренерского штаба будет объявлен 18 октября на пресс-конференции.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России проведет матчи с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Национальная команда попала в группу B.