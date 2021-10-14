Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал аннулирование результатов Ольги Зайцевой на Олимпиаде 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Специалист тренировал команду с 2011 по 2014 год, включая выступление на Олимпиаде.

«Для меня прошлогоднее решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг», – цитируют Пихлера Известия.

Тренер отметил, что спортсменке нужно продолжать борьбу за свое честное имя в суде. Он в свою очередь готов ее всегда поддержать.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил допинговое отстранение Зайцевой, а Россию и лишение команды серебряной медали в женской эстафете на Олимпиаде 2014 года.