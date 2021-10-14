Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал ситуацию с отстранением от матчей предстоящего сезона.

Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса. По правилам Нью-Йорка он не сможет принять участие в домашних играх. «Бруклин» из-за этого отказался от услуг звездного баскетболиста в сезоне-2021/2022.

«Я понимаю, что есть финансовые последствия, мне этого не хочется. Я решил не делать прививку, это мой выбор», – заявил Ирвинг.

Баскетболист попросил всех уважать этот выбор. Он заявил, что будет поддерживать форму. Ирвинг готов присоединиться к команде в любой момент, когда ситуация изменится.

Кайри отметил, что его отказ от вакцинации не связан с политикой и НБА. Это его личный выбор.