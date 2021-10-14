Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может стать игроком «Баварии» со следующего сезона. Для трансфера есть одно условие – уход из команды Роберта Левандовски.

Холанд играет за команду из Дортмунда с 2019 года.

О том, что норвежский нападающий претендует в «Баварии» на место польского бомбардира, сообщает Bild. По информации источника, покупка Холанда обойдётся «Баварии» в 75 млн евро. Эта сумма равна отступным по контракту Холанда с «Боруссией». Дополнительно придется оплатить комиссионные агенту: Мино Райол получит около 30-40 млн евро. Еще часть денег уйдет отцу игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может покинуть дортмундскую «Боруссию» летом 2022 года. Прежде всего, футболистом интересовался «ПСЖ».