Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала об отношениях Этери Тутберидзе и фигуристок из ее группы.

Волосожар отметила, что Тутберидзе внимательно относится к своим воспитанницам. Она обращает внимание даже на прическу и маникюр подопечных.

«Там не все сводится к кнуту и прянику, а она им как мама. И старается, чтобы все было идеально – вплоть до прически и маникюра», – сказала Волосожар.

Экс-фигуристка отметила, что именно такой подход к работе делает Этери Тутберидзе тренером номер один.

Татьяна Волосожар пожелала новичкам группы Тутберидзе, Тарасовой и Морозову, успешного сезона.

Ранее появилась информация о том, что тренер зарегистрировала свой товарный знак. Информация появилась в ее официальной группе «Вконтакте».