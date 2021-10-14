Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал критику со стороны экс-игрока «Чикаго» Джона Скотта.

«Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то в «Кэпиталз» будет хороший сезон», – заявил 10 октября Скотт.

Джон добавил, что не считает, что Овечкин может приблизиться к рекорду Гретцки. Экс-хоккеист полагает, что у «Вашингтона» будут проблемы в текущем сезоне НХЛ.

«Кто-то говорит, что мы старые, что мы не добьемся успеха. Это их мнение. Мы просто будем играть и отдавать все силы», – заявил в ответ Овечкин.

Сегодня, 14 октября, в первой встрече сезона-2021/2022 против «Рейнджерс» (5:1) Овечкин отметился дублем и отдал две результативные передачи. 36-летний россиянин занял пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь на его счету 732 шайбы. Форварду осталось забить 162 гола до рекорда Уэйна Гретцки.