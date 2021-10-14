Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за 13 лет отличился голом в меньшинстве в игре регулярного чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Рейнджерс».

Спортсмен оформил дубль в матче, при этом вторую и победную шайбу в ворота соперников он закинул в меньшинстве на 53-й минуте игры. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

После матча «Вашингтон» – «Рейнджерс» Овечкин поднялся на пятую строчку бомбардиров за всю историю НХЛ с 732 шайбами. Кроме того, игрок стал первой звездой встречи. Его шансы на абсолютный рекорд прокомментировал канадский хоккеист Марсель Дионн.