Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала самоподготовку дочери Кристины к олимпийскому сезону.

«Кристина и считает, что у нее самой лучше получается тренироваться, без напряги. Да, [решила] не форсировать события, чтобы не лезть никуда.

Пекин-2022? Я думаю, что она попадет и даже медальку какую-нибудь возьмет. Это я считаю, но не знаю, что там у них будет», – приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Также она добавила, что не понимает по каким принципам проходит отбор в олимпийскую команду.

Кристина Резцова – победитель и призер Кубка мира по биатлону в эстафетных гонках, медалистка чемпионата Европы как в личной, так и в командной дисциплине. В феврале 2021 года она родила дочь, но уже летом начала соревноваться.