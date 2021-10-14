На втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле сегодня, 14 октября, продолжатся соревнования в мужском и женском одиночном катании среди юниоров.

Прямая трансляция ведется на сайте Первого канала.

Короткая программа состоялась днем ранее, по её итогам в лидером стала Мария Захарова с 69,81 баллами. Второе место заняла Алина Горбачева с результатом 67,56 балла. Тройку лидеров замкнула Камилла Нелюбова (66,88).

Начало произвольной программа у юношей запланировано на 14:50 по московскому времени.

По итогам первого дня в лидеры вышел Григорий Фёдоров, набрав 81,47 балла. Второе место занимает Федор Зонов с оценкой 76,14 балла. В тройке лидеров также Максим Белявский с результатом 74,33.

Произвольная программа юношей закрывает второй этап Кубка России.