Судья Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы на матчах Премьер-Лиги.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них», – сказал Васильев.

Судья добавил, что практика показала – ошибаться против этой команды нельзя. Васильев полагает, что в РФС просто нашли повод его убрать.

В начале мая глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, который сейчас исполняет обязанности президента Российской Премьер-Лиги сообщил, что Васильева временно отстранили от работы на играх РПЛ.

Арбитр ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота «Ротора» в игре с «Ахматом». Позже появилась информация о пожизненном отстранении судьи.