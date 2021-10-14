Вячеслав Малафеев в 2003 году. Фото ФК "Зенит"

Вячеслав Малафеев в 2003 году. Фото ФК "Зенит"

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о том, что ему поступали предложения о переходе во время выступлений за петербургскую команду.

Малафеев завершил профессиональную карьеру в 2016 году. На тот момент вратарю было 37 лет.

Экс-голкипер «Зенита» ответил на вопрос подписчика о вариантах продолжения карьеры, которые поступали ему во времена выступления за петербургскую команду.

«Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», – написал Малафеев в ответ.

Российский голкипер, который является воспитанником «Зенита, всю карьеру провел в составе петербургской команды. Он выступал за клуб с 1997 по 2016 годы.

Вячеслав Малафеев – четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.