По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 14 октября выявлено всего 7 892 980 случаев заболевания, выздоровело уже 6,938 млн человек.

Еще 220 315 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 14 октября в Москве было выявлено 3136 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2004 новых случаях. В Московской области появилось еще 1546 человек, заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 3 человека.