Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что может сняться с ВТБ Кубка Кремля после поражения от Григора Димитрова в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Медеведев рассказал, что примет решение в пятницу. Он запланировал участие в турнире в Москве. Соревнования начнутся уже на следущей неделе. Теннисист согласился сыграть на ВТБ Кубке Кремля потому, что это его родной город. На турнире Медведев не выступал с 2018 года.

Даниил заявил, что очень устал за турнир в Индиан-Уэллсе. Он не говорил об этом до матча с Димитровым.

«Есть проблемы, связанные с физическим состоянием. Посмотрим, смогу ли я сыграть в Москве. Мне нужно позаботиться о своем теле», – заявил Медведев.

Даниил пообещал в любом случае приехать в Москву, а уже там решить, будет ли он играть.

ВТБ Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября.