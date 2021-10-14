Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал информацию о входе Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной на Олимпиаду 2022 года.

«Все ответы по тренерскому штабу сборной будут даны 18 октября. Сейчас комментарии преждевременны», – цитирует Жамнова Чемпионат.

Ранее стало известно, что Ковальчук уже утверждён на пост помощника главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Хоккейный турнир среди мужчин стартует 9 февраля. Сборная России встретится в группе В с командами Швейцарии, Чехии и Дании.