Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сообщение о том, что Криштиану Роналду привез в «Манчестер Юнайтед» индивидуальную криокамеру для восстановления. Аппарарат стоит около 50 тысяч евро.

Семак заявил, что позволил бы игрокам подобную покупку, но не думает что еому-то в «Зените» может понадобиться индивидуальная криокамера.

«У нас и на стадионе, и на базе – отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная – это просто аналог», – заявил Семак.

Главный тренер «Зенита» добавил, что криокамера Криштиану Роналду более продвинутая, но менее удобная для транспортировки.

Сергей Семак сказал, что сам пробовал погружаться в криокамеру. Он не может позволить себе отправить футболиста на процедуру, которую сам не попробовал.

«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда набрала 24 очка за 10 туров.