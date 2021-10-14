Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в сториз Instagram ответил на вопрос подписчиков о тренерской карьере.

«Очень много вопросов про тренерскую карьеру. Я не хочу быть тренером вообще. Не лежит моя душа к этой работе», – сообщил Малафеев.

Вячеслав добавил, что рад тренировать своего сына и передавать ему свой опыт. Максим пошел по стопам отца и занимается футболом.

Малафеев всю свою карьеру выступал за «Зенит». В составе клуба он четыре раза выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Сейчас Вячеслав Малафеев развивает свой бизнес, связанный с недвижимостью и участвует в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Он даже побрился ради команды во время участия в проекте.