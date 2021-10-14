Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Екатерина Глазырина может попасть в сборную страны. Срок дисквалификации спортсменки истек.

«В эту среду, 13 октября, независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (BIU) уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности.

Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если её результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из её спортивной жизни», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Международный союз биатлонистов (IBU) дважды отстранял спортсменку из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена и данных московской лаборатории.