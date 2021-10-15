В рамках очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» примет петербургский СКА. Поединок начнется 15-го октября в 19:30 по московскому времени.

Финская команда после серии из 11-ти побед подряд проиграла четыре встречи. Самое неожиданное поражение – 3:6 от «Нефтехимика». Команда из Нижнекамска в той встрече выиграла в гостях впервые.

СКА стал новым лидером Западной конференции. Гости победили два раза подряд. Последний матч против московского «Динамо» завершился со счетом 5:3. Кроме того, два матча подряд СКА забивает по пять голов.

«Йокерит», наверняка, захочет вернуться в победное русло, а петербуржцы всеми силами постараются сохранить лидерство. Матч должен получиться результативным. Команды вряд ли будут засиживаться в обороне.

Встреча состоится в Финляндии на «Хартвалл Арене».