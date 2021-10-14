Московский «Спартак» планирует приобретение вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

22-летний российский голкипер играет за команду из Самары с лета 2020 года. Вратарь является воспитанником СДЮШОР «Кемерово». С 2016 по 2020 годы он играл за «Чертаново» во втором и первом дивизионах России.

В нынешнем сезоне Ломаев вышел на поле в 10-ти матчах за «Крылья Советов» и пропустил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 162 миллиона евро.

Голкипер выступал за юниорские сборные России. В 2019 году он сыграл один матч за молодежную сборную России против Норвегии (5:1), а весной 2021 года участвовал в первой части финального турнира первенства Европы среди 21-летних. Однако в этом отборе он не вышел на поле.

Соглашение Ломаева с «Крыльями Советов» рассчитано до конца июня 2023-го года.