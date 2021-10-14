Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о значении слов экс-арбитра Станислава Васильева про влияние клубов на решения арбитров.

«Его судейство было довольно неоднозначное. Его отстранили просто за то, что он плохо судит. Питер здесь совсем ни при чем. Каждый человек должен найти себе оправдание. Он же не может признаться, что плохо работает. Влияет ли «Зенит» на арбитров? Вполне точно судьям не разрешают ошибаться не в пользу «Зенита», – цитирует Червиченко «СЭ».

Ранее Васильев заявлял, что его пожизненное отстранение связано «с одним большим клубом не из Москвы». Он подразумевал, что на это решение повлияло руководство «Зенита».

Арбитр совершил ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота «Ротора» в игре с «Ахматом» в 28-м туре РПЛ прошлого сезона.