Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов дал комментарий по поводу игры российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 5:1.

«Он молодец, пускай дальше так продолжает. Чтобы с таким же настроем на Олимпиаде все рекорды побил», – заявил Фетисов.

Ветеран хоккея заявил, что у Овечкина есть спортивный характер. Фетисов считает, что Александр понимает свою миссию, поэтому усердно тренировался все лето. Вячеслав назвал старт сезона Овечкина хорошим и выразил надежду, что форвард продолжит в том же духе.

Ночью 14 октября 36-летний Овечкин набрал 4 очка (2+2) в матче с «Рейнджерс». Россиянин вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ. Форвард обошел Марселя Дионна.