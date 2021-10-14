Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин разместил новую фотографию в своем Instagram. Он напугал подписчиков своим внешним видом. На снимке видно, что форвард сильно похудел.

«Что с весом?» – подписал сториз в Instagram Александр Кокорин.

Форвард перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В текущем сезоне Кокорин сыграл в трех матчах команды. Он вышел на поле на замену. В обшей сложности футболист провел на поле 27 минут и не смог отличиться результативными действиями.

Александр Кокорин – один из самых скандальных российских футболистов. Он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Зенит». После тюремного заключения за хулиганство Кокорин был отдан в аренду в «Сочи», откуда перешел в «Спартак». Сейчас Александр выступает за итальянскую «Фиорентину».