Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, каких футболистов можно ждать в составе на дерби со «Спартаком» 16 октября.

«Захарян готов к матчу со «Спартаком». Лаксальт и Лесовой точно не сыграют. Мы очень рады предстоящему дерби со «Спартаком». Наверняка это будет эмоциональная игра, с высоким нервом. Не важно, какие были результаты до этого, мы не смотрим в таблицу. Для нас важно грамотно сыграть в обороне, хорошо в атаке, отдаться полностью игре и добиться результата», – цитирует Шварца РИА Новости.

Тренер добавил, что решение по парагвайскому защитнику Фабиану Бальбуэне будет принято в день игры.

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится 16 октября в 19:00 по московскому времени. После 10-го тура команда Сандро Шварца занимает второе место в таблице РПЛ с 19 очками. «Спартак» держится на седьмом месте с отставанием в три очка.