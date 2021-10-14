Вратарь пермского молота Игорь Тяло, признанный лучшим голкипером ВХЛ по итогам сентября, рассказал о своих ритуалах перед матчем.

Голкипер рассказал, что перед матчем берет специальный шнурок толщиной около четыре миллиметров и засовывает его себе в нос, а потом достает через рот. Тяло рассказал, что это древняя индийская практика, которая очень хорошо влияет на мозг и игру. С помощью ритуала он делает себе массаж носовых ходов.

«Нужно делать движения шнуром вперед-назад, влево-вправо, а потом доставать и менять ноздрю», – рассказал свой секрет вратарь.

Тяло добавил, что совершает ритуал отдельно от команды, потому что боится шокировать товарищей по команде.

Информацию разместил официальный сайт ВХЛ. Лига попросила не повторять данную практику.