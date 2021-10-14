Представительница Тверской области Алина Горбачева стала первой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле. Спортсменка опередила соперниц по итогам произвольной программы.

По итогам двух дней турнира победительница набрала 199.88 балла. Второй стала воспитанница «Хрустального» Мария Захарова с суммой 198.20 балла. Тройку призеров замкнула Камилла Нелюбова из Краснодарского края. Ее выступления судьи оценили на 194.70 балла.

Соревнования продолжит произвольная программа юношей. Фигуристы выйдут на лед в 14:50 по московскому времени.