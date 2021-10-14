Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что смог в Екатеринбурге не помешает проведению домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

«У нас все в полном порядке. С утра на окраине города что-то там подымило и все. Наш матч будет проведен в установленное ранее время», – заявил Иванов.

Президент «Урала» добавил, что все самолеты без проблем долетают до города, значит, матч точно состоится.

Сегодня, 14 октября, появилась информация о том, что Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на окраине города.

Встреча между «Уралом» и ЦСКА запланирована на 17 октября и должна пройти на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.