Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение ЦСКА от «Амура» со счетом 1:5.

Специалист отметил, что удивлен обстановке в ЦСКА в последние месяцы. А результаты с клубами из Китая и Хабаровска считает логичными и ожидаемыми.

Плющев отметил, что уважает Сергея Федорова как игрока, но считает, что груз звезды в спортивной карьере мешает работе тренером. Он заметил это исходя из наблюдения за игрой команды и поведением самого Федорова.

Владимир Плющев отметил, что у ЦСКА по-прежнему, один из самых сильных составов в лиге, но армейцы не показывают своей игры.

«Проигрывая матчи с аутсайдерами, хоккеисты ЦСКА намекают, что не Федоров их воспитывает, а они «воспитывают» Федорова», – заявил Плющев.

ЦСКА идет на пятом месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.