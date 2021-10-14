Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков дал комментарии по поводу поражения Даниила Медведева от Григора Димитрова в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Медведев уступил со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Он вел по ходу матча 6:4, 4:1.

«Я не знаю, что произошло с Медведевым. Он уже укатал Димитрова. Но он делает две двойные в этом гейме, в следующем – четыре ошибки подряд. Разве так можно?!» – прокомментировал игру Даниила Чесноков.

Экс-теннисист сказал, что после длинных розыгрышей Димитров подсел и начал ошибаться. После он собрался и начал хорошо играть. А Медведев потерял внимание на один-два гейма, но в игру вернуться не смог.

Даниил Медведев уступил Димитрову в четвертом круге турнира.в Индиан-Уэллсе. Теннисист заявил, что устал.