Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о фаворите Лиге чемпионов и отношении своей команды к европейскому турниру.

«Фаворитом на победу в Лиге чемпионов является «Челси», потому что они последние победители, но мы также являемся кандидатами на успех. «Челси» укрепился, они вложили много денег, возможно, больше, чем мы.

Для ПСЖ победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист должен играть из желания побеждать, а не выполнять обязательство перед кем-либо», – цитирует Почеттино газета Marca.

В текущем сезоне Лиги чемпионов после двух туров группового этапа ПСЖ лидирует в группе А с четырьмя очками. «Челси» находится на втором месте в группе Н, набрав три балла.