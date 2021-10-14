Каталонский клуб заявил о продлении контракта 18-летнего полузащитника Педри до 2026 года.

По информации официального сайта команды, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Игрок дебютировал за «Барселону» в сентябре 2020 года после заключения двухлетнего контракта.

Ранее стало известно, что в соглашении будет указана сумма отступных в один миллиард евро.

В прошедшем сезоне Педри сыграл рекордные 73 матча за «Барселону» и сборную Испании на чемпионате Европы и Олимпиаде.