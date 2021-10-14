Французский клуб «Пари-Сен-Жермен» уже начал подыскивать замену Килиану Мбаппе. В команде переживают по поводу заявлений форварда о скором переходе в «Реал».

Источник сообщает, что француза может заменить нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. Однако «ПСЖ» больше хотел бы подписать Эрлина Холанда, хотя возможно, что директор парижан Леонардо все-таки сделает ставку на более доступного Влаховича.

Ранее появилась информация о том, что серба хотят подписать «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус».

В прошлом сезоне Влахович отметился 21 голом в 37 матчах серии А. Его признали лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний серб выступает за «Фиорентину» с 2018 года.

«ПСЖ» идет на первом в чемпионате Франции. Команда набрала 24 очка в девяти матчах.