Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта против продолжения карьеры игроком в каталонской команде. При этом «Ливерпуль» готов вернуть бразильца в ближайшее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

В 2018 году Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за 135 млн евро. В сезоне 2020/21 он провёл за клуб 14 матчей и забил три гола. Его контракт истекает летом 2023 года. За команду из Англии Коутиньо выступал с 2013 по 2018 год.