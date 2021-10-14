Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, как россиянин Сергей Устюгов восстанавливался после коронавируса в прошлом году.

Крамер вспомнил, что Устюгов плохо почувствовал себя на сборе в Муонио в конце октября. Тренер увидел, что лыжник вправду не может тренироваться, «еле таскает ноги». Тесты на коронавирус тогда оказались отрицательными. Устюгова отправили в Москву и там был выявлен коронавирус.

Тренер вспомнил, что восстановление шло достаточно тяжело.

«Мы начинали с очень небольших нагрузок, постоянно следили за тем, чтобы самочувствие спортсмена не становилось хуже», – вспомнил Крамер.

Маркус добавил, что начинали втягиваться в соревновательный процесс плавно. Сначала Сергей бегал на российских стартах, и только потом поехал на этап Кубка мира в Фалун.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира и победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.