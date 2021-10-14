Бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, что должен делать капитан в команде.

Футболист сказал, что должность капитана – это большая ответственность. Дзанетти стал выполнять эту роль в молодом возрасте. Он играл в одной команде с Баджо, Это’О и Ибрагимовичем.

«Капитан – это не тот, кто больше всех кричит, а тот, кто делает разницу, подавая пример», – заявил Дзанетти.

Хавьер Дзанетти – экс-футболист сборной Аргентины. Он принял участие в двух чемпионатах мира, пяти Кубках Америки и двух Кубках конфедераций. В 1996 году в составе олимпийской команды Хавьер стал серебряным призером футбольного турнира в Атланте.

Дзанетти – капитан и символ миланского «Интера». В команде за ним закреплен номер 4.