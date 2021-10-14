Российская биатлонистка Анастасия Гореева в своем Instagram разместила фото в новой форме национальной команды.

На своей страничке в социальной сети спортсменка опубликовала фотографию в синем комбинезоне с геометрическим узором на груди и вставками красного цвета от коленей до локтей.

«Комбинезон сборной России на сезон-2021/22. Оценим», – написала Гореева.

Открытие биатлонного сезона состоится 27 ноября. Первая гонка пройдет в шведском Эстерсунде.

Анастасия Гореева – российская биатлонистка, неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. Девушка дебютировала на Кубке IBU в ноябре 2019 года. Она заняла в спринте 29-е место. В ноябре 2020 гола Гореева провела свой первый старт на Кубке мира. Там она финишировала 56-й.