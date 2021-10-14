Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал публикацию Хабиба Нурмагомедова, в которой он подшутил над ирландцем Конором Макгрегором.

«Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора», – цитирует Махачева Чемпионат.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию Конора в Stories в Instagram. К ней добавил следующую подпись: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

Ислам Махачев выступает под эгидой UFC в лёгком весе. В рейтинге организации спортсмен занимает пятое место в своей категории.