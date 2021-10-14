Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру национальной команды после назначения Валерия Карпина главным тренером.

Канчельскис отметил что доволен работой Карпина, но ему не понравилась игра, которуб показывала команда. Экс-игрок сказал, что сейчас самое важное – результат, а не красивый футбол.

Канчельскис отметил, что сейчас все в сборной России идет хорошо.

«Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова», – заявил экс-игрок.

Эксперт заявил, что сейчас видно горящие глаза у игроков. Они готовы биться в каждом матче.

Сборная России выиграла два важных матча со сборными Словакии и Словении и заняла первое место в отборочной группе H.