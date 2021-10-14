Сегодня, 14 октября, в Минске стартовал традиционный международный турнир Ice Star. На соревнованиях выступают представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Украины и Эстонии.

Андрей Мозалев после первого дня занимает второе место. Судьи оценили прокат фигуристка в 84,68 балла. Андрей ошибся на тройном сальхове в начале программы, но потом исправился и прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа, а затем чисто исполнил тройной аксель.

Первое место занимает представитель сборной Белоруссии Константин Милюков, набравший 88,18 балла. Тройку лидеров замкнул Николай Козлов, представляющий принимающую страну. Он набрал 56,64 балла.

Завтра, 15 октября, фигуристы покажут произвольные программы на турнире. Мужчины выйдут на лед в 14:35 по московскому времени.