В Белоруссии с 10 по 14 октября проходит турнир Ice Star. На соревнованиях выступают фигуристы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Украины и Эстонии.

Представительница сборной России Анастасия Гулякова занимает второе место по итогам короткой программы. Судьи оценили ее выступление в 62,01 балла.

Представительница сборной Украины Анастасия Шаботова набрала 58,37 баллов и идет на третьем месте. Она допустила ошибку на трикселе. Из-за этого судьи сняли баллы в оценке. Девушка уже побеждала на турнире Ice Star в Минске в 2019 году.

Спортсменки покажут произвольные программы завтра в 15:50.

Кроме того, 15 октября на лед выйдут пары, мужчины и юноши с произвольными программами.