При всех успехах российского спорта в последние годы лишь единицам отечественных атлетов удалось выйти на международный уровень. В их число входят Мария Шарапова, Хабиб Нурмагомедов, с недавнего времени Даниил Медведев, а также традиционно несколько хоккеистов. И на общем фоне особняком стоит Александр Овечкин. Ови уже давно перестал восприниматься просто как крутой хоккеист. Его имя – это бренд и один из главных активов НХЛ.

Однако даже главные фанаты нашей звезды не могут отрицать: после завоевания Кубка Стэнли-2018 форвард «Вашингтона» неизбежно начал сдавать. Главной мотивацией для него остаётся погоня за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам. И последние два года сильно пошатнули его перспективы догнать легендарного канадца. Сперва была пандемийная неразбериха, а затем и сокращённый сезон с полусотней матчей регулярки вместо привычных восьми десятков.

Плюс в последнее время Овечкина всё чаще мучили травмы. В результате в прошлом сезоне он отыграл в регулярном чемпионате всего 45 матчей, а по очкам стал среди россиян лишь четвёртым. Впереди оказались не только Артемий Панарин, который из-за «изумительной» байки от Андрея Назарова сыграл и того меньше, но и Кирилл Капризов с Павлом Бучневичем. Все они выступают на позиции Ови – левого края. То есть формально Овечкин стал четвёртым по силе кандидатом на свою позицию в сборной России.

Кстати, у капитана «Вашингтона» есть опыт игры в четвёртом звене. Его в таком статусе использовал Вячеслав Быков на ЧМ-2007. Результат вышел противоречивым: Россия взяла медали домашнего турнира, но бронза – явно не то, на что рассчитывала команда. Да и эксперты отмечали, что смысла в такой тактике было немного: всё же надо не пытаться развить у лидеров команды слабые стороны, а наоборот – по максимуму использовать сильные.

Овечкин всегда был верным российским бойцом и готов был приехать на помощь команде при первой возможности. Даже перед Пхёнчханом он пытался шантажировать лигу поездкой на Олимпиаду в любом случае, даже если паузы в сезоне не будет (шантаж не помог).

Однако этим летом среди болельщиков пошли осторожные разговоры, что, возможно, Овечкин не так уж и нужен сборной на Олимпиаде в Пекине?

При оглашении тройки хоккеистов из расширенного списка сборной России не было сомнения, что в неё попадёт капитан «Вашингтона». В конце концов, эти «священные троицы» — это не столько про уровень игроков, сколько про пиар. Россия ожидаемо назвала свою главную звезду, а также двух ключевых игроков «Тампы», выигравшей два последних Кубка Стэнли.

Не внушала оптимизма и травма Ови в предсезонной игре с «Филадельфией». Форвард получил повреждение нижней части тела, и поклонники «Кэпиталз» опасались, что он в очередной раз пропустит игру.

А потом стартовала первая игра сезона с «Рейнджерс», и Овечкин наглядно показал, за счёт чего он стал живой легендой лиги.

Чтобы набрать первое очко, форварду понадобилось всего 4 минуты 39 секунд. Именно на такой отметке Овечкин отдал голевой пас на Ти Джея Оши, и форвард открыл счёт в большинстве. Кстати, ещё одним автором передачи стал другой россиянин – Евгений Кузнецов.

До середины второго периода счёт оставался неизменным, пока «Вашингтон» снова не получил большинство. На этот раз забил уже Джефф Шульц, а ассистировали ему снова Овечкин и Кузнецов. Обладатель капитанской нашивки в столичной команде словно разделил игру на две части: в первой половине он отмечался результативными передачами, а во второй начал забивать сам.

Всего через 24 секунды после гола Шульца «Вашингтон» забил снова, и это была единственная шайба команды, к которой не был причастен Овечкин. В третьем периоде россиянин вспомнил о своей снайперской гонке и сперва забил в большинстве, а затем и вовсе удивил всех, поразив ворота Александра Георгиева в меньшинстве.

Голы в меньшинстве — вообще редчайшее событие для Овечкина. В НХЛ ему удалось забросить всего пять таких шайб, причём три из них — в дебютном сезоне. Ещё один раз он отличился в 2009 году (кстати, также с «Рейнджерс»).

Ну а в эпизоде с голом в меньшинстве Овечкину снова ассистировал Кузнецов. Итого: у одного россиянина «2+2», у другого — «0+3». Российским фанатам надо молиться, чтобы ФХР удалось добиться сокращения срока его дисквалификации с учётом кризиса центрфорвардов. Предпосылки для этого есть: ВАДА с этого года смягчило наказание за употребление наркотиков (правда, речь идёт о марихуане, а не о кокаине). Возможно, российской стороне удастся убедить, что Кузнецов действовал не из злого умысла или желания улучшить собственные результаты.

Ну а Овечкин просто вышел и доказал всем, что списывать со счетов его ещё очень рано. В списке лучших снайперов он вышел на пятое место, обогнав Марселя Дионна (732 шайбы против 731). Следующий ориентир — Бретт Халл с 741 шайбой. А по голам в большинстве нашей главной звезде НХЛ осталось нанести всего четыре точных броска, чтобы догнать рекордсмена Дэйва Андрейчака.

Если не произойдёт непредвиденных неприятностей, можно не сомневаться, кто будет играть в сборной России на Олимпиаде под номером 8. И на чьём свитере будет нашивка с буквой «C».