Фигурист Максим Белявский выиграл этап Кубка России среди юниоров в Йошкар-Оле. Соревнования завершились сегодня. Спортсмены закрывали турнир.

Спортсмен из СШОР ЦСКА получил 148,85 балла по итогам двух программ. После короткой он занимал третье место. Фигурист из группы Сергея Давыдова получил 74,33 балла.

На втором месте расположился Федор Зонов из Санкт-Петербурга. Он получил от судей 147,51 балла. По итогам короткой программы воспитанник Валентины Чеботаревой также занимал вторую строчку.

Еще один фигурист из ЦСКА замкнул тройку призеров. Григорий Федотов заработал 142,34 балла по итогам двух дней. Он выигрывал по результатам короткой программы, набрав 81,47 балла.

Всего на турнире выступало 16 спортсменов.