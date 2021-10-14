Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов занял пост главного тренера олимпийской сборной России по хоккею. Это ближайший резерв национальной команды. Информация размещена на сайте Федерации хоккея России.

Главным тренером молодежной сборной России назначен Олег Браташ. Специалист работает в системе сборных команд России с 2015 года. Ранее Браташ был тренером в «молодежке» и главным тренером олимпийской национальной команды.

Ларионов работает в системе сборной третий сезон подряд. В прошлом году специалист выходил в тренерский штаб сборной России на молодежном чемпионате мира, а потом был назначен главным тренером команды хоккеистов до 20 лет.

Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк связал перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежных сборных с желанием повышения эффективности подготовки в будущим турнирам.