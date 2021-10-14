Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy. Сегодня, 14 октября, прошел первый день соревнований.

Александр Самарин получил 74,46 балла за прокат. Фигурист ошибся на приземлении четверного лутца, не смог чисто исполнить каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Он прыгнул двойной первый прыжок и с помаркой исполнил тройной аксель.

Еще один россиянин, Дмитрий Алиев, заработал за прокат 69,70 балла. Фигурист с ошибкой исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, упал с четверного тулупа и сделал «бабочку» вместо тройного акселя.

На втором месте расположился представитель сборной Украины Иван Шмуратко. На третьем – Маттео Риззо из Италии.

Завтра, 15 октября, спортсмены покажут произвольную программу. Фигуристы выйдут на лед в 16:15 по московскому времени.