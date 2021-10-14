Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об отношениях со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Комментатор ответил на интервью телезвезды в своем телеграм-канале «Реальный Губер».

Бузова заявила, что продюсеры «Матч ТВ» подставили ее, поставив в эфир с заклятым врагом. Они добились высоких рейтингов. В прямом эфире разгорелся скандал и все россияне увидели истерику и слезы Бузовой.

Звезда ТВ утверждает, что Губерниев всегда ненавидел ее. Она получала негатив от комментатора еще когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и приходила на его матчи.

«Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне», – заявила Бузова.

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Ольги Бузовой в своем телеграм-канале.

«Я Вас любил, так искренне, так нежно, как дай Вам Босх не весь допить коньяк…», – написал Дмитрий.

Он добавил, что не может ненавидеть Бузову, так как не считает ее важной персоной.