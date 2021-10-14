Валерий Карпин, заняв пост главного тренера сборной России пустился на необычный эксперимент: капитанская повязка в команде стала переходящей. В пяти играх её надевали пять разных игроков, последним из которых стал Алексей Сутормин, проводивший за сборную всего второй матч.

К эксперименту Карпина болельщики отнеслись по-разному, но в любом случае такой ход выглядит очень непривычным для нашей страны. И тем удивительнее этот ход выглядит, если знать, кто входит в тренерский штаб Валерия Георгиевича. Ведь его ассистентом стал человек, который на рубеже веков стал в России настоящим олицетворением понятия «капитан команды». Разумеется, речь идёт о сегодняшнем имениннике Викторе Савельевиче Онопко. С самого появления сборной России в 1992 году и вплоть до начала века команду было невозможно представить без рано облысевшего центрального защитника.

А ведь всего этого могло не быть, если бы Онопко выбрал свою историческую родину. Ведь футболист родился в Луганске и начал карьеру в украинских «Стахановце» и «Шахтёре». Кстати, поначалу он играл на позиции опорного хавбека, а привычную роль либеро занял уже позднее. Нынешнее поколение уже забыло об этом амплуа, а ведь до конца девяностых почти все команды имели либеро в составе – так назывался последний центральный защитник, который действовал ближе всех к воротам и подчищал огрехи остальных. Сейчас все команды перешли к тактике зонной защиты и игре в линию, так что амплуа ушло в прошлое.

Онопко дебютировал в первой команде страны в 1992 году, причём это была квазисборная СНГ, которая стала правопреемницей распавшегося СССР и съездила на Евро-1992.

29 апреля Онопко, перешедший в начале года в «Спартак», вышел на замену в товарищеской игре с Англией, а уже в июне поехал со сборной СНГ на турнир в Швецию. 15 июня на матч с действующими чемпионами Европы сборной Нидерландов Анатолий Бышовец впервые выпустил Онопко в основе, причём на фланг. И опорнику «Спартака» удалось невероятное – закрыть самого обладателя «Золотого мяча» Руда Гуллита.

Позднее сам Гуллит вспоминал: «В игре против сборной СНГ я находился под таким неусыпным вниманием русского защитника, что не мог создать в атаке ничего интересного».

Когда сборная СНГ окончательно прекратила своё существование, и в европейском футболе появилось более десятка новых сборных, Россия была назначена правопреемницей СССР и стартовала вместо него в отборе на ЧМ-1994. Благодаря этому целая группа футболистов бывших советских республик выбрала Россию для продолжения карьеры. Сильнее всего пострадала Украина: за неё теоретически могли выступать Виктор Онопко, Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь и Владислав Тернавский.

Это был первый случай, когда сборная едва не лишилась Онопко.

В феврале 1993 года защитник «Спартака» впервые надел капитанскую повязку в сборной. Это произошло в товарищеской игре с Сальвадором (2:1), которую пропускал штатный на тот момент капитан Игорь Шалимов. На тот момент защитнику было всего 23 года и 4 месяца. Этот результат остаётся вторым в истории сборной России. В 1998 году рекорд Онопко побьёт Сергей Семак (22 года 8 месяцев), но тот матч (1:5 с Бразилией) был весьма странным, в котором сыграл едва ли не четвёртый состав сборной.

Всего в 1993 году Онопко надевал повязку в сборной пять раз, но в ноябре команда его едва снова не лишилась.

Защитник вошёл в число футболистов, подписавших знаменитое «Письмо 14». В нём группа игроков требовала улучшения материально-технического обеспечения сборной (требование весьма разумное) и отставки Павла Садырина (требование весьма странное с учётом хороших результатов тренера).

Подробно останавливаться на этом письме не будем, стоит лишь отметить, что в январе 1994 года Онопко говорил, что вернётся в сборную к «любому тренеру, кроме Садырина», но при этом отмечал, что его подпись под письмом «была ошибкой». В результате он и ещё несколько футболистов отозвали свои подписи, и Онопко поехал на ЧМ-1994. В 2011 году защитник признавался, что сильно жалеет о своем поступке.

После чемпионата мира сборную России возглавил Олег Романцев, возглавлявший и «Спартак». Онопко явно был рад этому назначению – ведь именно его имя он называл в начале 1994 года в ответ на вопрос, кто должен возглавлять сборную.

В «Спартаке» стремительно лысеющий футболист уже получил капитанскую повязку, при Романцеве он стал штатным капитаном и в сборной.

Но уже три года спустя Онопко был в третий раз на волосок от исключения из сборной. В марте 1997 года, уже при Борисе Игнатьеве, Россия провела один из худших матчей в своей истории, сыграв 1:1 с Кипром. После игры сразу нескольких футболистов косвенно обвинили в сдаче матча. Досталось Валерию Карпину и Александру Мостовому, которых потом не видели в футболке с двуглавым орлом аж до прихода Бышовца в 1998-м. По неофициальной информации, дал отмашку не вызывать их в сборную тогдашний президент РФС Вячеслав Колосков, а мягкий Игнатьев не смог поспорить со «старшим». Однако исключением Карпина и Мостового дело могло не ограничиться: ведь Онопко стал главным виновником пропущенного мяча. Именно он упустил автора гола Синишу Гогича. Гнев Колоскова мог опуститься и на голову защитника «Овьедо», но Онопко миновала чаша сия. Возможно, дело ещё было и в кризисном амплуа игрока – на позиции центрального защитника у сборной был не такой богатый выбор, как в атакующей группе полузащиты.

В 1998 году Онопко впервые в карьере лишился капитанской повязки в сборной России. Анатолий Бышовец пустился на эксперимент, похожий на тот, что проводит Карпин: повязку у Светоча получал самый опытный футболист на поле. В результате за шесть игр при Бышовце повязку получали пять разных игроков. Единственным, кто удостоился этой чести дважды, стал как раз Онопко.

После шести поражений в шести играх Бышовец ушёл из сборной, а пост главного тренера вновь занял Олег Романцев. Казалось, если Онопко теперь и уйдёт из сборной, то только на почётную пенсию. Однако даже при Романцеве возникали вопросы исключения капитана. Онопко уже не справлялся со скоростями соперников, всё чаще ошибался, а в сезоне-2001/02 и вовсе свалился с «Овьедо» в сегунду – второй по силе испанский дивизион. Возглавляй сборную другой тренер, возможно, он бы перестал вызывать Онопко из-за статуса его команды. Но Романцев верил в защитника до конца, и сборная в четвёртый раз не лишилась своего вечного капитана.

Но ближе всего к уходу из сборной Онопко был летом 2002 года. Команду возглавил Валерий Газзаев, который тут же пафосно объявил о курсе на омоложение состава. Он назвал список аж из 59 фамилий кандидатов в сборную, исключив несколько ветеранов. Причём сразу четыре футболиста были вынесены особняком: Виктор Онопко, Валерий Карпин, Александр Мостовой и почему-то 28-летний Дмитрий Аленичев.

Онопко при этом проводили красиво. На ЧМ-2002 защитник провёл сотый матч за сборную России – на тот момент никто даже близко не подобрался к этому достижению. В первом же матче под руководством Газзаева – товарищеской игре со Швецией – Онопко вручили ключи от автомобиля и проводили под громогласные аплодисменты. Виктор Савельевич «в последний раз» вывел сборную на поле с капитанской повязкой, провёл символические полторы минуты и был заменён на Алексея Смертина. Та игра стала последней для сборной по старым правилам ФИФА – с неограниченным числом замен. В ней на поле вышли два десятка игроков, так что символическую замену Онопко даже толком не заметили. Более того, телетрансляция матча началась не сначала, так что прославленный ветеран уже успел покинуть поле.

«Ушёл» Онопко из сборной ровно на 17 дней. В первой же игре отбора на Евро-2004 против сборной Ирландии Газзаев внезапно понял, что в защите ему просто некого выпускать. Онопко вышел на поле, но вновь, как и при Бышовце, без капитанской повязки.

Кстати, впоследствии Газзаев нарушит и свои обещания не вызывать Карпина и Аленичева, сдержав слово лишь в отношении Мостового. А у Онопко был уже пятый несостоявшийся уход.

Шестой несостоявшийся уход произошёл в 2003 году: Газзаев просто перестал вызывать игрока в сборную, без объяснения причин. Но продолжалось это недолго. В августе на смену тренеру ЦСКА с его специфическими принципами формирования сборной пришёл Георгий Ярцев, который вернул несколько ветеранов, а Онопко и вовсе вручил обратно капитанскую повязку.

Иронично, что именно при Ярцеве защитник с седьмой «попытки» всё же покинул сборную. Причём произошло это при очень странных обстоятельствах. В конце 2003 – начале 2004 года в сборной России сформировался дуэт двух лучших защитников в её истории: вместе с Онопко в составе выходил Сергей Игнашевич. Но оба они пропустили Евро-2004 из-за травмы. Причём если с Игнашевичем всё было однозначно, то вот Онопко начал тренировки в составе своего «Сатурна» на следующий день после оглашения заявки на турнир. Была ли это поспешность врачей сборной или, может, скрытый конфликт, мы уже не узнаем.

Как бы то ни было, после чемпионата Европы Онопко вышел на замену в товарищеской игре с Литвой, чтобы установить рекорд СССР, СНГ и России по матчам за сборные. Встреча с литовцами стала для ветерана 113-й, и он обошёл легенду советского футбола Олега Блохина. Впоследствии рекорд Онопко удастся перебить только Игнашевичу. При этом с капитанской повязкой футболист выходил на поле целых 86 раз. Это абсолютный рекорд, который ещё нескоро удастся побить. Для сравнения: советский рекордсмен Альберт Шестернёв капитанил в 67 играх, а занимающий второе место в российской истории Андрей Аршавин – и вовсе 39. Среди нынешних сборников никто не надевал повязку более четырех раз.

В 2004 году Онопко покинул сборную России, а в 2005-м вообще завершил карьеру игрока.

Однако 17 лет спустя Валерий Карпин, формируя состав своего тренерского штаба, включил в него многолетнего партнёра по сборной. Так что можно сказать, что и седьмой уход из национальной команды оказался для Виктора Савельевича оказался временным.

Сегодня Онопко исполнилось 52 года. Жизнь только начинается!