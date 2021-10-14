«Зенит-2» взял верх над «Красавой» в матче 16-го тура ФНЛ-2 в группе 2 — 1:0. Единственный мяч в составе команды Владислава Радимова провёл Роман Ногтев. 25-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте, а на 76-й забил гол.

«Зенит» играл в следующем составе: Одоевский: Кузнецов, Васильев (Колдунов, 62), Вахания, Касимов, Ким (Столбов, 71), Кравцов, Сандарчук (Скроботов, 87), Тарасов (Ногтев, 71), Терещук (Долгов, 62), Хотулев.

В предыдущей игре 21 августа клуб, основанный блогером Евгением Савиным, разгромил «Зенит-2» со счётом 6:0.

В таблице подгруппы 1 группы 2 «Зенит-2» занимает седьмое место с 15 очками. «Красава» идёт четвёртым с 20 очками. Во второй части сезона в верхнюю группу пройдут шесть лучших команд по итогам первого отрезка.